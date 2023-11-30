Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

Asgari ücret zammı için görüşmeler yarın başlıyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre pazarlığın %40 seviyesinden başlaması bekleniyor. Refah payı eklenmesiyle oranın %45-50'lere çıkması gündemde. Ayrıca hükümetin 2024'te tek zam sinyali vermesinin ardından işçi temsilcisi Türk-İş'in bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18.239 lirayı da masaya getirmesi bekleniyor. %40-60 arasında zam yapılacağı konuşulan asgari ücret için 15.963 ila 18.239 lira arasında bir rakam belirlenebilir.

Aralık ayının gelmesiyle milyonları asgari ücret pazarlığının heyecanı sardı. Asgari ücret zammında en önemli kriter enflasyon. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre pazarlığın yüzde 40'tan başlaması bekleniyor. Ancak refah payı eklenmesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir. Ayrıca işçi temsilcisi Türk-İş'in bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18.239 lirayı da masaya getireceği konuşuluyor. İşte asgari ücrette zam senaryoları.

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Yüzde 40'lık zamma göre, net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak.

ZAM ORANI YÜZDE 45 YA DA 50'YE YÜKSELEBİLİR

Ancak refah payı ile bu zam oranının yüzde 45 ila 50 arasına çıkarılması da gündemde. Yüzde 45'lik zamma göre ise asgari ücret 16 bin 533 liraya yükselecek. Zam yüzde 50 seviyesine çıkarılırsa yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

TEK ZAM SİNYALİ HESABI DEĞİŞTİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete 2024'te tek zam sinyali vermesiyle, asgari ücret için bekar bir çalışanın yaşam maliyeti olan 18 bin 239 lira gündeme geldi. İşçi temsilcisi Türk-İş'in pazarlık masasına bu rakamı getirmesi bekleniyor. Eğer komisyon bu rakamı kabul ederse asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapılmış olacak.