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ASELSAN, yurt dışına 157,9 milyon dolarlık sistem ihracatı sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik elektronik harp, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemleri ihracatı için 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı. Açıklamada yeni iş ilişkisinin şirket cirosunu olumlu etkileyeceği belirtildi.

ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında 157,9 milyon dolarlık elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA
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