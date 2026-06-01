ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı

Güncelleme:
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2026'dan itibaren başlayacak.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
