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ASELSAN, hava savunmada 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk ilave sözleşme imzaladı

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk ilave sözleşmeler imzaladı. Açıklama, ASELSAN'ın KAP bildirimiyle duyuruldu.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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