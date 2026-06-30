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Akıllı mühimmat ve su altı sistemlerde milli üretim gücü katlanıyor

Akıllı mühimmat ve su altı sistemlerde milli üretim gücü katlanıyor
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ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve su altı sistemleri üretim ile test merkezlerini devreye aldı. Yeni tesisler, hava ve deniz savunma sistemlerinde robotik ve otomasyon altyapısını güçlendirerek teslimat kapasitesini artırdı.

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip "akıllı mühimmat ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerinin" devreye alındığı belirtildi.

Devreye alınan tesislerle birlikte, hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Seri üretime büyük katkı sunacak tesisler sayesinde ASELSAN'ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

ASELSAN'ın bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi için büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA / Ali Atar
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