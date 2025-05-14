Arzum, 'Tavsiye Şampiyonu Markalar' Araştırmasında İki Kategoride Birincilik Elde Etti

Arzum, Kuantum Araştırma'nın Marketing Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Tavsiye Şampiyonu Markalar" araştırmasında en çok tavsiye edilen markalar arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenileşim ve kullanıcı deneyimine yönelik stratejik yatırımlarını sürdüren Arzum, tüketici memnuniyeti ve güveniyle tavsiye liderliğini pekiştirdi.

Arzum, bağımsız araştırma şirketi Kuantum'un Marketing Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiği Tavsiye Şampiyonu Markalar (New Promoter+Sustainability Score) listesinde, "Beyaz Eşya" ve "Küçük Ev Aletleri" kategorilerinde üst üste ikinci kez en çok tavsiye edilen markalar arasında yer aldı.

Araştırma, Mart 2025'te her sektörden ortalama bin kişiyle olmak üzere toplam 6 bin 370 kişiyle yapılan kantitatif çalışmalar doğrultusunda hayata geçirildi. Güven, memnuniyet, sadakat, tavsiye eğilimi ve sürdürülebilirlik gibi kriterler üzerinden markaların tüketici nezdindeki algısını derinlemesine analiz eden araştırmada, 29 farklı sektörde yüzlerce şirket değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Kıdemli Pazarlama Direktörü Mert Uygur, bu kazanımın, uzun vadeli bir stratejinin ve adım adım inşa edilen bir marka yolculuğunun sonucu olduğunu belirtti.

Kullanıcılarla ilişkilerini, yalnızca ürün satın alındığı anda başlayan bir süreç olarak görmediklerine değinen Uygur, şunları kaydetti:

"İlk temas anından başlayarak, alışveriş deneyimi, teknik destek süreçleri, dijital platformlarla etkileşime kadar her noktayı büyük bir özenle kurguluyoruz. Tüm bu temasların toplamı, bize göre bir markanın gerçek değerini oluşturuyor. Kullanıcılarımız, Arzum'u sadece tercih etmekle kalmıyor, aynı zamanda gönül rahatlığıyla tavsiye de ediyor. Müşterilerin güvenini her temas noktasında hissettirmek, ihtiyaçlarını öngörmek ve beklentilerini aşmak, bizim en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.