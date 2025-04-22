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Artvin'de Zirai Don Arıcılığı Vurdu: Bal Üretiminde Yüzde 60 Kayıp Bekleniyor

Artvin'de Zirai Don Arıcılığı Vurdu: Bal Üretiminde Yüzde 60 Kayıp Bekleniyor
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Nisan ayında Artvin'de etkili olan zirai don ve soğuk hava, arıcılığı olumsuz etkiledi. Arıların beslenememesi ve polen kaynaklarının azalması nedeniyle büyük kayıplar yaşanabilir. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp bekliyor.

Zirai don Artvin'de arıcılığı vurdu, bu sezon bal üretiminde yüzde 60'a varan kayıp bekleniyor

ARTVİN - Artvin'de Nisan ayı başında etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don, arıcılığı olumsuz etkiledi. Soğuklar nedeniyle çiçeklerin açamaması ve polen kaynaklarının azalması, kovanlardan çıkan arılarda büyük kayıplara yol açtı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, yaşanan soğuk hava nedeniyle ana arı ve yavru arılarda ciddi kayıplar yaşandığını belirtti. Durmuş, "Çiçekler soldu, meyve gözleri yandı. Arılar beslenemediği için kovan içindeki larvalar da üşüdü. Arılar adeta yeniden kışa dönmüş gibi oldu" dedi.

Durmuş, Artvin genelinde bin 400'ün üzerinde arıcı ve 120 bin kayıtlı kovan bulunduğunu belirterek "Bu şartlarda arıların bal sezonuna hazırlanması çok zor. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir. Bu da hem arıcılarımızı hem de il ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Ekonomi
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