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Artvin'de Kılıçkaya Göleti'nde su tutulmaya başlandı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde 990 dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak Kılıçkaya Göleti'nde su tutulmaya başlandığı bildirildi. DSİ Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığını belirtti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 990 dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak Kılıçkaya Göleti'nde su tutulmaya başlandığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışan DSİ Genel Müdürlüğünün, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Artvin'de son yıllarda yağışların düzensiz ve dengesiz olması nedeniyle mevcut su kaynaklarının depolanmasına yönelik çalışmaların önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın değerlendirmelerine yer verildi.

Balta, Yusufeli Kılıçkaya Göleti'nde su tutulmaya başlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında göletin cebri boru imalatları ve su alma yapısı, gövde dolgusu, geomembran imalatları, koruma betonları, vana odası ile 2 bin 600 metrelik ana iletim hattı tamamlandı. Göletin göl alanının dolmaması için 3 tersip bendi yapılmıştır. Kılıçkaya Göletinin temelden yüksekliği 46,75 metre olup 299 bin metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. Kılıçkaya Göleti ile 990 dekar tarım arazisi sulanacaktır."

Kaynak: AA / Ekonomi

Kılıçkaya Yusufeli Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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