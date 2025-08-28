Artvin'de Bal Fiyatları Belirlendi

Artvin'de kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 lira, çiçek balının 1500 lira, orman gülü balının 2 bin 200 lira, ıhlamur balının ise 1600 lira olarak belirledi.

Bal fiyatlandırma komisyonu, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek başkanlığında, Artvin Ticaret Odası Salonunda toplandı.

Komisyon üyeleri, bal ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri, etiketleme çalışmaları ve coğrafi işaretleme altyapısını göz önünde bulundurarak, kestane, çiçek, orman gülü ve ıhlamur balının kilogram fiyatını belirledi.

Kestane balının kilogramının 2 bin 500 lira, çiçek balının 1500 lira, orman gülü balının 2 bin 200 lira, ıhlamur balının ise 1600 liradan satışa sunulması kararı alındı.

Ayrıca, karakovan olarak üretilen tüm bal çeşitlerinin taban fiyatlara yüzde 30 fiyat farkı uygulanarak satılabileceği belirtildi.

Akyürek, Artvin'in, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin illerin başında geldiğini söyledi.

Artvin'in, Kafkas arı ırkının gen merkezi olduğunu belirten Akyürek, "198'i endemik, 500'ü endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahiptir." dedi.

Akyürek, Artvin'in barındırdığı 2 bin 727 bitki çeşitliliği ile Türkiye'nin birinci şehri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Zengin bitki örtüsü, 20 bal ormanıyla ve coğrafyası itibarıyla arıcılığa çok müsait olan ilimizde geçen yıl yaklaşık bin ton bal üretildi. Bu yıl da bal üretiminde geçen yıla göre yüzde 20 artış sağladığını görüyoruz. Böylesine zengin bitki çeşitliğine sahip ilimiz, organik bal üretimi için en uygun bölgelerin başında gelmektedir."

Arıcılara verilen desteklerin artırılması gerektiğine işaret eden Akyürek, belirlenen bal fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Usta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Seda Ufuk, Artvin Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Sinem Han ve diğer ilgililer katıldı.