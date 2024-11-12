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Artrit Hastaları İçin Beslenme Önerileri: Solaninli Gıdalardan Kaçının

Artrit Hastaları İçin Beslenme Önerileri: Solaninli Gıdalardan Kaçının
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Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nihal Aleyna Torun, elma ve domates gibi solanin içeren gıdaların artrit hastalarının eklem ağrılarını artırabileceğini belirtti. Torun, artrit semptomlarını hafifletmek için doğru beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nihal Aleyna Torun, artrit hastalarının sıklıkla tükettiği elma ve domatesin, içerdiği solanin maddesi nedeniyle eklem ağrılarını artırabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihap türü olan artrit, Türkiye'de de birçok bireyi etkileyen, ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösteren kronik bir rahatsızlık olarak biliniyor.

Uzmanlar, tedavisi henüz bulunamayan artrit hastalarının, doğru beslenme alışkanlıklarıyla rahatsızlığın semptomlarını hafifletebileceğini vurguluyor.

"Solaninli besinler artrit ağrılarını artırabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nihal Aleyna Torun, milyonlarca artrit hastasını ilgilendiren beslenme alışkanlıkları hakkında önerilerde bulundu.

2013'de "Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications" dergisinde yayımlanan ve artrit semptomlarına solaninin etkisini araştıran bir çalışmaya atıfta bulunan Torun, bu maddenin ağrı ve iltihaplanmayı artırıcı etkilerinin gözlemlendiğini aktardı.

Özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda eklem şişliklerinin ve doku yıkımının önlenmesi için solanin içeren gıdaların tüketiminden kaçınılmasını tavsiye eden Torun, "Artrit hastalarının sıklıkla tükettiği patates, elma ve domates gibi gece gölgesi ailesine mensup besinler, içerdiği solanin maddesi nedeniyle eklem ağrılarını artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Genetik faktörlerin artritte önemli bir rol oynamasına rağmen yaşam tarzı ve diyetin hastalık üzerinde doğrudan etkileri bulunduğunu vurgulayan Torun, "Araştırmalar, belirli gıdaları diyetlerinden çıkaran birçok artrit hastasının ağrılarında belirgin bir azalma yaşadığını ortaya koymakta. Özellikle romatoid artrit tanısı almış hastaların patates, domates ve patlıcan gibi ağrı tetikleyici olabilecek gıdalara dikkat etmesi, fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Torun, artrit hastalarının semptomlarını hafifletmek adına beslenme konusunda bilinçli hareket etmelerini ve ihtiyaç duyduklarında bir uzmana danışmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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