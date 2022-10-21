Art arda yapılan zamlardan sonra motorine bu kez de indirim geliyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da zam veya indirim olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamların ardından bu kez de gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bundan indirim ve zam haberleriyle nasibini alıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.