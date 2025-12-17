Haberler

Bolu'da kış turizmine yapay kar desteği

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi, yapay kar üretim sistemiyle kayak sezonunu 30 Nisan'a kadar uzatmayı hedefliyor. Genel Müdür Tahir Aslan, suni karın pistlerde dayanıklılığı artırdığını belirtti.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde yapay kar üretim sistemi kuruldu. Kurulan sistem sayesinde kayak sezonu 30 Nisan tarihine kadar uzayacak.

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde de pistlerin açık kalması amacıyla yapay kar makineleri kuruldu. 15 Aralık tarihinde faaliyete geçen yapay kar üretim sistemi, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.

"Kayak sezonu ilkbahara kadar devam edebilecek"

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelin Genel Müdürü Tahir Aslan, "Daha yüksek donma özelliğine sahip olan suni kar sayesinde, pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbahar ayına kadar devam edebilecek" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
