Ardahan Balı için Kristalize Uyarısı: Şeker Değil, Kalite

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Ardahan balı sağımdan bir ay sonra kristalize olup donar ve krem halini alır. Sakın buna şeker demeyin. Rakımın yüksek oluşu nedeniyle çiçek balı donmalı. Biz donmuş balın tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle çerçevelerde bal akışının başladığını söyledi. Şu anda sezonun içerisinde olduklarını söyleyen Evliyaoğlu, sezonun Ardahan'da kısa olduğunu, bu nedenle bölgede tek sağım yapılması gerektiğini söyledi. Evliyaoğlu, "Bal süzümü çerçevenin dörtte üçü sırlandıktan sonra sağım yapılmalı. O zaman baldaki su oranı bitmiş ve gözenekler sırla kapandığı zaman bal hazır ve yenecek hale gelmiş olur. Üreticilerimizi uyarıyoruz; sakın gözü açık olan gözeneklerdeki balı süzmeyin. Bunlar su oranı oluşmamış ballardır ve erken sürede bozulmuş olur" diye konuştu.

Tüketicilere 'ana arı' uyarısı

Ana arı ihtiyacını karşılamak isteyen üreticileri sertifika konusunda da uyaran Evliyaoğlu, "Ana arı üreticileri anayı sattıkları zaman fatura kesilmek zorunda. Çünkü bunlar bakanlık sertifikalı ana arı üreticileridir. ve ana arı aldıkları zaman ana arı kafesinin üzerinde kaşesi olmak zorunda. Kaşesiz ana arıları almayın, çünkü bunlar sahte arılardır. Dışarıdan gelen sahte arılar ilimizde bulunan Kafkas arı ırkımızı bozmakta. Ana arı almak isteyenler Ardahan Gen Merkezi Müdürlüğüne ve Arıcılar Birliğine haber vermeleri durumunda biz ihtiyaç olan talebi karşılayabiliriz. Çok dikkatli olun ve ucuz ana arıları almayın. ve kafes üzerinde kaşesi olmayan ana arıları almayın. Biz buradan arıcılarımızı uyarıyoruz" dedi.

Evliyaoğlu, bal sağımına Ağustos'un 10'u itibarıyla başlanacağını söyleyerek, bal almak isteyen tüketicilere bizzat arıcılara ulaşmaları uyarısında bulundu. Evliyaoğlu, "Ardahan balı sağımdan bir ay sonra kristalize olup donar ve krem halini alır. Sakın buna şeker demeyin. Rakımın yüksek oluşu nedeniyle çiçek balı donmalı. Biz donmuş balın tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi. - ARDAHAN