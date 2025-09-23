Haberler

Aras Kargo ve Temu'dan Stratejik İşbirliği Güçleniyor

Aras Kargo ve Temu'dan Stratejik İşbirliği Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Kargo, e-ticaret platformu Temu ile iş ortaklığını geliştirerek dağıtımı güçlendirmeyi ve yerel satıcıları desteklemeyi hedefliyor. İşbirliği, Türkiye pazarındaki stratejik adımlarla örtüşüyor ve yeni satıcıların sipariş süreçlerini daha verimli hale getirecek.

Aras Kargo ile e-ticaret platformu Temu, iş ortaklığını geliştirerek, ülke genelindeki dağıtımı güçlendirmeyi ve yerel satıcıları desteklemeyi hedefliyor.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, saatte 310 bin paket işleme kapasitesine sahip olan ve günlük 1 milyondan fazla adrese teslimat imkanı sunan Aras Kargo, Temu'daki yeni satıcıların sipariş süreçlerini daha verimli hale getirecek.

İşbirliği aynı zamanda Temu'nun Türkiye pazarına yönelik stratejik adımlarıyla da örtüşüyor. Platform kısa süre önce, yalnızca davetle giriş yapılabilen modelden çıkarak, pazar yerini Türkiye'deki uygun işletmelere açtı.

Aras Kargo, Türkiye genelinde 5 bin 800'ü aşkın teslimat noktasında sunduğu hizmetle, Temu'daki yeni satıcılara ve tüketicilere sipariş yönetiminde esneklik sağlayacak.

Temu'nun yerel temsilciliğinin tescili ve İstanbul ofisini açması gibi son dönemdeki adımlarının devamı niteliğindeki gelişmelerle e-ticaret lideri, açık pazar yeri modelini yerel ortaklarla birleştirerek, Türkiye ekonomisine bağlılığını derinleştiriyor ve satıcılara lojistik desteği, tüketicilere de daha fazla seçenek sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Uluslararası İlişkiler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, Temu ile bir yıldır devam eden iş birliklerini geliştirip stratejik ortaklıklarını daha ileri seviyeye taşıdıklarını ifade etti.

İşbirliğinin, Türkiye'deki operasyonel güçlerini ve Aras Global ile küresel hedeflerini ortaya koyduğunu aktaran Altınay, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır süren işbirliğimizin kapsamını genişlettik ve stratejik uyumumuzu derinleştirdik. Azerbaycan ve Gürcistan'daki uluslararası gönderilerde akıllı lojistik çözümlerle Temu'nun küresel operasyonlarını bölgesel düzeyde de desteklemeye devam ediyoruz. Türk satıcıların Temu pazar yerine katılımıyla başlayan bu yeni aşamada iş birliğimizin başarıyla sürmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten tutuklanan AK Partili başkan, görevden uzaklaştırıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Evine gelen yüklü faturayı paylaşarak isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.