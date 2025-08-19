Arar Petrol'e Hatay ve Osmaniye'de Petrol İşletme Ruhsatı Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Arar Petrol'e Hatay ve Osmaniye'de 4.534 hektarlık alanda 5 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verdi.

Arar Petrol'e, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan sahada petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol'e Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye'nin Merkez ve Toprakkale ilçelerinde yer alan 4 bin 534 hektar yüzölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk teklif yapıldı

Kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.