Araçların Güneş ve Nemden Korunması Gerekiyor

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Araçların Güneş ve Nemden Korunması Gerekiyor
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Trabzon'da Renault Dacia Bayi Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu, araçların güneş ve nemden korunması gerektiğini, özellikle Karadeniz ikliminin araçlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Küf ve kötü koku gibi deformasyonların önlenmesi için araçların düzenli olarak havalandırılması gerektiği vurgulandı.

İnsanlar gibi araçların da güneşten ve aşırı nemden korunması gerekiyor

Araçlara güneyde güneş yanığı, Karadeniz'de ise nem ve kuş pisliği zarar veriyor

TRABZON - İnsanlar gibi araçların da güneşten ve aşırı nemden korunması gerektiği, araçlara Türkiye'nin güneyinde daha çok güneş yanığının, Karadeniz'de ise nem ve kuş pisliğinin zarar verdiği belirtildi.

Karadeniz'in nemli ikliminin araçlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler konusunda sürücülere uyaran Renault Dacia Bayi Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu, Trabzon'un yüksek nem oranı ve yoğun yağışlı havası, sadece insanlar üzerinde değil, araçlar üzerinde de ciddi etkilere yol açabildiğini belirtti. Bölgeye özgü iklim koşullarının araçlarda farklı sorunlara neden olabileceğini kaydeden Çakıroğlu, özellikle nemin neden olduğu buharlaşma ve küflenme gibi arızalara dikkat çekti.

"Bölgemiz rutubetli olduğu için, bu durum insan sağlığı kadar araçlara da zarar verebiliyor" diyen Çakıroğlu, Güneydoğu gibi daha kuru bölgelerde görülmeyen sorunların Karadeniz'de yaşanabildiğini vurguladı.

Trabzon'da araçlarını uzun süre kullanmadan başka illere giden vatandaşların, geri döndüklerinde araç içinde küf ve kötü koku gibi deformasyonlarla karşılaşabildiğini belirten Çakıroğlu, "Rutubet nasıl insan hayatını olumsuz etkiliyorsa yapılara, araçlara da zarar verebiliyor. Araçlarda bölgesel sorunlar olabiliyor. Güneydoğuda olmayan bazı sorunlar burada karşımıza çıkabiliyor. Bölgemiz nemden kaynaklı çok yağmurlu olduğundan buharlaşma sorunları oluyor. Aşırı nem, iklimsel faktörlerden kaynaklı arızalar olabiliyor. Araçlarımızı uzun süre kapalı tutmamalı, zaman zaman havalandırmalıyız. Trabzon'da aracını bırakıp başka illere gidenler oluyor. Dolayısıyla aracı iki, üç ay park halinde kaldığı zaman aracında küf boyutunda deformasyonlar görebiliyoruz. Aracın içini ıslak bırakmamak, nemli bölgelerde özellikle önemli" dedi.

Kuş pisliği asidik etki yapıyor

Ayrıca kaporta ve boya bakımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Çakıroğlu, kuş pisliklerinin boya üzerinde asidik etkiler yaparak kalıcı hasara yol açabileceğini ifade ederek "Kuş pisliği kurumuşsa, doğrudan ıslak mendille silmek yerine bir peçeteyi ıslatıp üzerine koymak daha güvenlidir. Yaklaşık 5 dakika bekletildiğinde yüzey daha zarar görmeden temizlenebilir" diye konuştu.

Güney bölgelerde güneş yanıklarına karşı açık renkli araçların tercih edildiğini hatırlatan Çakıroğlu, Trabzon gibi bölgelerde ise güneş yanıklarının nadir görüldüğünü, ancak nemin araç bakımında başlıca faktör olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Ekonomi
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