Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 21 kuruşluk indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

İSTANBUL'DA 43 LİRA 10 KURUŞTAN SATILIYOR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41 lira 22 kuruş motorinin ise litre fiyatı 43 lira 10 kuruştan satılıyor.

EPDK'DAN AKARYAKIT ADIMI: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.