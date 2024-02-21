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Araç sahiplerine güzel haber! Motorine gece yarısı 1 lira 21 kuruş indirim geldi

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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 21 kuruşluk indirim geldi. Pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 10 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 21 kuruşluk indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

İSTANBUL'DA 43 LİRA 10 KURUŞTAN SATILIYOR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41 lira 22 kuruş motorinin ise litre fiyatı 43 lira 10 kuruştan satılıyor.

EPDK'DAN AKARYAKIT ADIMI: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (7)

vedat özden:

2019 yılına kadar mazot ve benzin fiyatları 70 yıldır her zaman 0,80$ ile 0,85$ aralığında idi, şu anda 1,0$ 31,00TL olduğuna göre mazot ve benzin fiyatları şu anda 24,80TL ile 26,35TL aralığında olması gerekiyor. ekonomik kriz, dış devletler ayaklarını kimse dile getirmesin akaryakıt maliyet ve satış fiyatı ülkemizde ve dünyada dolar hesabıdır.

27
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Ali Ay:

1.21 tl indirim sonrası 5 tl bindirim nolcakki

21
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Enver Soran:

40 tl iken 45 oluyo 44'e düşünce indirim geldi diye bayram ediyoruz

18
0
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FMM İNŞAAT:

Zamlarla fiyatları uçurun sonra indirim geldi diye sevinelim. Yaptığınız haber şaka gibi

10
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FMM İNŞAAT:

Haberi yaparken utanmanız lazım ama indirim geldi diye sevinelim

10
0
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ARSLANOĞLU Hakan:

Ramazan ayını fırsat bilip haksız kazanç sağlamak için zam üstüne zam yapanlar, o haksız yere kazandıklarınızı ALLAH sizlere yedirmesin inşallah.

4
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Osman Öner:

İki hafta da 4 TL zam 1,2 indirim ile müjde millet ile alay mı ediyorsunuz

0
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