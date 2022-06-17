Araç sahipleri dikkat! Motorine 1.29 liralık artışın ardından 80 kuruş daha zam geldi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine dün gece gelen 1.29 liralık zammın ardından bu gece itibariyle 80 kuruş daha zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 29.99 liraya, Ankara'da 30.1 liraya, İzmir'de ise 30.11 liraya yükseldi.
Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün gelen 1.29 liralık zammın ardından motorinin fiyatında 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.
Zammın ardından İstanbul'da 29.19 liradan satılan motorinin litresi 29.99 liraya yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 30.1 TL, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 15, 2022