Araç sahipleri dikkat! Bu gece LPG'ye zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bu gece LPG'ye zam geliyor
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Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren LPG'nin litre fiyatına ortalama 45 kuruş zam yapılacak. Depoyu uygun fiyattan doldurmak isteyen sürücülere sadece birkaç saat kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tahmini fiyatlar belli oldu.

LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, bu kez zam haberi otogaz kullanıcılarını ilgilendiriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına ortalama 45 kuruş zam yapılacak.

ZAM ÖNCESİ ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Bu nedenle LPG'li araç sahiplerinin depolarını daha uygun fiyattan doldurabilmeleri için sadece birkaç saatleri kaldı. Akşam saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceği tahmin ediliyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası LPG'nin litre fiyatlarının illere göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 26,06 TL → yaklaşık 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 25,46 TL → yaklaşık 25,91 TL

Ankara : 25,96 TL → yaklaşık 26,41 TL

İzmir : 25,91 TL → yaklaşık 26,36 TL

Belirtilen fiyatlar, il, ilçe ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.

LPG kullanan milyonlarca sürücüyü etkileyecek bu artışla birlikte, vatandaşların bütçelerinde yeni bir yük oluşması bekleniyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Yüzde 1 lik burjuvayı doyurmak için yüzde 99 un cebine göz dikmiş bir hükümet asla görülmedi halkı soyuyorsunuz zam ve vergi adı altında

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Maalesef bu işe dur diyebilecek bir delikanlı kalmadı ülkede.Devlet faizle yönetiliyor ve günlük yaşam tarzı var.Ama zaman geldimi hesaplar ağır olacak.İnsan olamayan boşuna Allah demesin.Mazlumların belasından zor kurtulur bu soyguncular.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

zamdan şikayet eden paralı troller zamanında Musul kerkükü vermeselerdi şimdi akaryakıtı konuşuyor olmazdık.Zamdan bahsedenler önce Bülent Ecevit hükümeti in bir gecede yaptığı zamların videosunu izlesin. Maşallah 87 milyonluk ülkede 33 milyon araç var.Ama kimse yakıt pahalı aracımı kullanmayayım demiyo.Bırakın artık açım edebiyatını. Aç olan gitsin inşaatta 3 bin TL yövmiyeye çalışsın.Ama işine gelmez. burdan açım edebiyatını yapmak kolay.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

LPG ucuz kalmıştı iyi oldu çok dusuncelisiniz saygıdeğer büyüklerimiz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gelsin gelsin,kesin bununda sorumlusu hükümet değildir...Ötv zammı ile cari açık kapatacaklarmış.LPG zammıyla da biz destek olak borç kapatmaya

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