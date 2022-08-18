Araç sahipleri dikkat! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 24 lirayı aştı, benzinin litresi ise 20 lira seviyelerine geriledi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bugün itibarıyla motorine 77 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim geldi.
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 23 kuruştan, 24 liraya yükseldi. Öte yandan Ankara'da 24 lira 11 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 12 liraya çıktı.
Benzin ise İstanbul'da litre fiyatı 21 lira 16 kuruştan, 20 lira 33 kuruşa indi. Öte yandan Ankara'da 20 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 44 liraya düştü.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.