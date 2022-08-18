Araç sahipleri dikkat! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 24 lirayı aştı, benzinin litresi ise 20 lira seviyelerine geriledi.