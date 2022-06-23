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Araç sahipleri dikkat! Benzine 25 kuruş indirim geldi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Son dönemde gelen okkalı zamların ardından benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 27.26'ya, Ankara ve İzmir'de ise 27.38'e geriledi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 25 kuruş düştü.

İndirimin ardından İstanbul'da 27.51'den satılan benzinin litresi 27.26'ya geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 27.63'ten 27.38'e geriledi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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