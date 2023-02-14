Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 9 kuruş; motorinin litre fiyatına ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

Bugünden (14 Şubat Salı) itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Pompaya yansıyan zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 lira 92 kuruşa, motorin ise 21 lira 23 kuruşa yükselirken, Ankara'da benzinin litre fiyatı 21 lira 19 kuruşa, motorin ise 21 lira 55 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.