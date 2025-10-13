Arabica Coffee House, AA+Tech Projesine Destek Verdi

Arabica Coffee House, Anadolu Ajansı'nın öncülüğünde başlatılan "AA+Tech" projesine destek vererek gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimine katkı sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine önem veren Arabica Coffee House, gençlerle ilgili projelerde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Türkiye'de 65 şehirde, 200'den fazla şubesiyle faaliyet gösteren marka, teknoloji, gençlik ve yaratıcılığı buluşturan projelere destek vererek toplumsal gelişime katkı sunmayı amaçlıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün öncülüğünde hayata geçirilen AA+Tech projesi, medya teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı yenilikçi fikirleriyle öne çıkan gençleri bir araya getirdi.

Arabica Coffee House'un destekçileri arasında yer aldığı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, teknolojiye yön veren fikirlerin sahipleri genç girişimcilere ödüller verildi.

İlham veren konuşmalara ve network oturumlarına yer verilen organizasyonda katılımcılar, Arabica Coffee House'un özel kahvelerini de deneyimledi.

"Bu tür projeleri sahiplenmek bizim için büyük bir gurur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arabica Coffee House Kurucusu Sertaç Yalçın, gençlerin yaratıcı gücünü desteklemenin öncelikli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Kahve ve lezzetin yanı sıra yenilikçi düşünceyi ve yerli üretim gücünü desteklediklerini vurgulayan Yalçın, "Gençlerin teknolojiyle buluştuğu, fikirlerini geleceğe dönüştürdüğü bu tür projeleri sahiplenmek bizim için büyük bir gurur. AA+Tech gibi projelerin ülkemizin dijital dönüşümüne yön verecek yeni nesil fikirleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.