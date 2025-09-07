Haberler

Araban Sarımsağı için Yerli Tohum Tesisi Kuruldu

Araban Sarımsağı için Yerli Tohum Tesisi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Coğrafi İşaret tescilli Araban Sarımsağı üretimi için yerli tohum tesisi kurdu. Öztürk, bu tesisle birlikte yerli ve doğal ata tohumluklarını hazırlayarak, 2026 yılı sarımsak ekiminde kullanılacak tohumları üretmeyi hedefliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Araban Sarımsağı üreticisi Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Avrupa Birliği (AB) ve Türk Patent Endütrisi tarafından Coğrafi İşaret tescilli Araban Sarımsağının tohumunu üretmek için tesis kurdu.

Arabanlı sarımsak üreticisi genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Araban Sarımsağı tohumu üretmek tesis kurdu. Öztürk, " Ziraat Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp babam ile birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Türk Patent Endüstrisi tarafından Coğrafi İşaret Tescilli Araban Sarımsağı üretmek için çiftçilik yapmak üzere üç yıl önce ilçeye döndüm. Araban Ovası'nda babamın tecrübesi ve benim eğitim bilgimle sarımsak çiftçiliği yapmaya başladım. Araban Sarımsağının ata tohumunu üretimi için babam Tahir Öztürk ile birlikte ilçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesine yerli tohum tesisi kurdum. Kendi tesisimizde, Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirdiğimiz Araban Sarımsaklarında tohumluk olarak ayırdığımız ata tohumluklarımızı tesisimizde hazırlayıp önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2026 yılı sarımsak ekimimizi yerli tohumlarla yapmaya ve tüm Arabanlı sarımsak üreticisi çiftçilerimizde de satışını yapmak için çalışıp yerli ve doğal ata tohumu sarımsaklarımızı hazırlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Bakan talimat verdi! Uçaklarda su artık bedava olacak

Bakan talimatı verdi! Uçaklarda artık bedava olacak
Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması

Tartışma yaratan +18 konser savcılığı harekete geçirdi
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.