Araban Sarımsağı için Yerli Tohum Tesisi Kuruldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde Araban Sarımsağı üreticisi Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Avrupa Birliği (AB) ve Türk Patent Endütrisi tarafından Coğrafi İşaret tescilli Araban Sarımsağının tohumunu üretmek için tesis kurdu.

Arabanlı sarımsak üreticisi genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Araban Sarımsağı tohumu üretmek tesis kurdu. Öztürk, " Ziraat Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp babam ile birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Türk Patent Endüstrisi tarafından Coğrafi İşaret Tescilli Araban Sarımsağı üretmek için çiftçilik yapmak üzere üç yıl önce ilçeye döndüm. Araban Ovası'nda babamın tecrübesi ve benim eğitim bilgimle sarımsak çiftçiliği yapmaya başladım. Araban Sarımsağının ata tohumunu üretimi için babam Tahir Öztürk ile birlikte ilçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesine yerli tohum tesisi kurdum. Kendi tesisimizde, Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirdiğimiz Araban Sarımsaklarında tohumluk olarak ayırdığımız ata tohumluklarımızı tesisimizde hazırlayıp önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2026 yılı sarımsak ekimimizi yerli tohumlarla yapmaya ve tüm Arabanlı sarımsak üreticisi çiftçilerimizde de satışını yapmak için çalışıp yerli ve doğal ata tohumu sarımsaklarımızı hazırlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP