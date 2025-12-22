Haberler

İtalya'dan Apple'a 98,6 milyon avro para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Rekabet Kurumu, Apple'ın mobil uygulama piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 98,6 milyon avro para cezası kesti. Cezanın gerekçesi, Apple'ın App Store'daki Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) politikası oldu.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), ABD merkezli teknoloji ürünleri satan Apple firmasına mobil uygulama piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 98,6 milyon avro para cezası kesti.

Antitrust kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Apple firmasının "Apple Inc.", "Apple Distribution International Ltd." ve "Apple Italia S.r.l." şirketlerine mobil uygulama piyasasındaki hakim konumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle 98 milyon 635 bin 416 avro para cezası kesildi.

Açıklamada, "İtalya Rekabet Kurumu, Avrupa Komisyonu ve diğer ulusal rekabet otoriteleri ve İtalyan Veri Koruma Kurumu ile koordinasyon içinde yürüttüğü karmaşık bir soruşturma çerçevesinde, Apple'ın Nisan 2021'den itibaren iOS mobil işletim sistemi için App Store üzerinden dağıtılan uygulamaların üçüncü taraf geliştiricilerine dayattığı gizlilik kuralları olan Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) politikasının rekabet açısından kısıtlayıcı olduğuna karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Antitrust'un açıklamasında, Apple'ın "App Store" aracılığıyla bu pazarda "aşırı derecede baskın" konuma sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İtalya Rekabet Kurumunun ATT politikasının koşullarının tek taraflı olarak dayatıldığını ve Apple'ın ticari ortaklarının çıkarlarına zarar verdiğini tespit ettiği, ayrıca bu koşulların şirketin açıkladığı veri koruma hedeflerine ulaşmak açısından orantısız olduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Ekonomi
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekol TV yayın hayatına son verdi

Yayın hayatına hızlı giriş yapan TV kanalı kapandı
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Ekol TV yayın hayatına son verdi

Yayın hayatına hızlı giriş yapan TV kanalı kapandı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
title