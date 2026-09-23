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AP'de EPP'nin Alman ve İspanyol üyeleri 'Made in EU' konusunda görüş ayrılığına düştü

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AP'deki EPP'nin Alman ve İspanyol üyeleri, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası teklifindeki 'Made in EU' yaklaşımında görüş ayrılığına düştü. İspanyol üyeler avantajların AB'nin 27 üyesine ayrılmasını isterken, Alman üyeler üçüncü ülkelerin kapsam dışı tutulmasına karşı çıkıyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Alman ve İspanyol üyeleri, Avrupa Birliği'nin (AB) sanayi politikası kapsamında kamu alımları ve desteklerden hangi ülkelerde üretilen ürünlerin yararlanabileceği konusunda görüş ayrılığına düştü.

Politico internet sitesinin haberine göre, EPP içinde AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası teklifinde yer alan "Made in EU" yaklaşımı hakkında anlaşmazlık yaşanıyor.

Girişim kapsamında, kamu alımları ve bazı desteklemelerde AB ülkeleri ile belirli ortak ülkelerde üretilen ürünlere öncelik tanınması öngörülüyor.

EPP'nin İspanyol üyeleri, söz konusu avantajların esas olarak AB'nin 27 üyesinde üretilen ürünlere ayrılmasını, üçüncü ülkelerin ise belirlenen katı koşulları karşılamaları halinde kapsama alınmasını istiyor.

EPP'nin Alman milletvekilleri ise üçüncü ülkelerin başlangıçtan itibaren kapsam dışında tutulmasına karşı çıkıyor. "Made with Europe" yaklaşımını savunan Alman üyeler, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve İngiltere'nin AB üyeleriyle aynı çerçevede değerlendirilmesini öneriyor.

Alman milletvekilleri, gümrük birliği, serbest ticaret veya kamu alımları anlaşması bulunan diğer ortakların da ilke olarak kapsamın içinde yer alması gerektiği görüşünü savunuyor.

AB Komisyonunun teklifinde de anlaşması bulunan ortak ülkelerin geniş biçimde kapsama alınması öngörülüyordu.

AP'deki 720 sandalyenin yaklaşık 4'te 1'ine sahip olan EPP, teklifin parlamentoda şekillenmesinde belirleyici olabilecek konumda bulunuyor.

Teklifin gelecek hafta AP'nin sanayi, uluslararası ticaret ve iç pazar komitelerinde ele alınması bekleniyor. Siyasi grupların taslağa ilişkin değişiklik önerilerini bu görüşmelerin ardından sunması bekleniyor.

Kaynak: AA
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