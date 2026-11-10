Anthropic halka arzla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor

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Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından??????? birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Anthropic, halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) resmi başvurusunu güncelledi.

Şirket, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor.

SEC'e sunulan belgelere göre Anthropic, hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığından toplam 825 milyon hisse satmayı planlıyor. Yapılan hesaplamalara göre bu adımla birlikte şirketin toplam piyasa değeri 1,02 trilyon dolara ulaşıyor.

Girişimin gelirleri 2025 yılındaki 4,59 milyar dolardan, 2026'nın ilk yarısında 16,29 milyar dolara ulaştı. Gelirlerdeki bu güçlü büyüme, şirketin operasyonel zararını 2,14 milyar dolardan 693 milyon dolara indirmesini sağladı.

Bulut sağlayıcılarına ödenen ücretler şirketin en büyük maliyet kalemi durumunda bulunuyor. Anthropic, gelecek 10 yıl boyunca altyapı ortaklarına 600 milyar doların üzerinde harcama taahhüdünde bulundu.

Bu kapsamda Amazon'dan en az 110 milyar dolarlık, Google'dan 114,5 milyar dolarlık ve Microsoft'tan ise 44,9 milyar dolarlık bulut bilgi işlem hizmeti alınması planlanıyor. Sektördeki "döngüsel finansman" modelinin bir parçası olarak Amazon ve Google, aynı zamanda şirketin en büyük hissedarları arasında yer alıyor.

"Kamu yararı şirketi" (PBC) statüsündeki Anthropic, halka arz sonrasında da kurucuların kontrolünde kalacak. Girişimin 7 kurucu ortağı, toplam oy gücünün yüzde 50,1'ini temsil eden tek bir "Class F" hissesini ellerinde bulundurarak kritik kurumsal kararlarda tam yetki sahibi olmaya devam edecek.

Kaynak: AA