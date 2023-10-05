Antalya Ticaret Borsası Tarım Sektörüne Yeşil Mutabakat Eğitimi Düzenledi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarım sektöründe yeşil mutabakat konusunda üyelerini ve tarım sektörünü bilgilendirmek amacıyla "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Tarım" başlıklı eğitim düzenledi.

ATB Toplantı Salonu'nda "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Tarım" konulu toplantı düzenlendi. Toplantının açılışında ATB Başkan Vekili Halil Bülbül konuştu. Antalya Ticaret Borsası olarak, son 3 yıldır üyelerini ve tarım sektörünü yeşil mutabakata hazırladıklarını belirten Bülbül, "Çünkü çevre dostu sürdürülebilirlik, önümüzdeki dönemdeki ihracatımız için çok önemli bir konu haline geliyor. Tarımsal ticaretimizin devamı için işletmelerimizin karbon ayak izini azaltmak zorundayız. Aksi halde AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sınırda karbon düzenlemesi mekanizması devreye girdiğinde, tarımsal ihracatımızın uğrayacağı karbon vergisi maliyeti bugün itibariyle 150 milyon euro'yu bulabilir. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu maliyet rakamı daha da artacaktır" diye konuştu.

"Tarımsal karbon ayak izi hesaplama yazılımını kullanın"

Borsa olarak, çevreyi tehdit eden, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalarının bir etabı olarak 'Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımı geliştirdiklerini hatırlatan Halil Bülbül, tarım sektörüne bu hizmetten yararlanmaya davet etti. Antalya'nın ülkede yaş sebze, meyve ile kesme çiçek ihracatının lokomotifi olduğunu vurgulayan Bülbül, "Antalya'nın ihracatının yarısından fazlası da yine ağırlıklı olarak AB ülkeleri olmak üzere tarım sektöründendir. Tarım sektörümüz hazırlığını yapmalıdır" dedi. Bülbül, tarım sektörünü yeşil mutabakata hazırlamak için eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi.

"Karbon salımını azaltmayanın ticareti tehlikede"

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, AB Yeşil Mutabakatı ve Ortak Tarım Politikası başlıklı sunum gerçekleştirdi. Avrupa ülkelerinin yeşil mutabakatı kabul ettiği ve bu çerçevesinde 2050 yılında karbon nötr hedefini ortaya koyduğunu belirten Civelekoğlu, AB ülkelerinin emisyon yüksek ürünlerin ithalatına vergilendirme sistemi getireceğini kaydetti. Civelekoğlu, "AB'nin ülkemizin, kentimizin ve tarım sektörünün en büyük ihracat pazarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemizin ihracattaki rekabet gücünün devamlılığı ile birlikte tarım sektöründeki üretim ve istihdam açısından da kritik önem taşımaktadır" diye konuştu.

AB'nin hayata geçireceği sınırda karbon düzenlemesi Türkiye'nin ihracatını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Civelekoğlu, ticaretine devam etmek isteyen tarım işletmelerinin sera gazı emisyonlarını hesaplamalarını ve kendilerine yol haritasını çizmesini önerdi. Civelekoğlu, bu konuda Antalya Ticaret Borsası'nın geliştirdiği Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımından yararlanılabileceğini vurguladı. Civelekoğlu, "AB ülkeleri, 1 Ekim 2023- 31 Aralık 2025'e kadar karbon salımıyla ilgili mali yükümlülük doğmayan geçiş dönemi belirledi. 'Karbon salımınızı azaltmak için hedef belirleyin diyor, karbon salımını azaltmazsanız 2025'ten sonra ya sizden ithalat yapmam ya da sınırda karbon vergisi alırım diyor. Tarım işletmeleri buna göre hareket etmeli" diye konuştu.

Eğitimde katılımcıların soruları yanıtlanırken, katılımcılara sertifika verildi. - ANTALYA