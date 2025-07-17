Antalya Tarım Konseyi Raporunu Ticaret Bakan Yardımcısına Sundular

Antalya Tarım Konseyi Raporunu Ticaret Bakan Yardımcısına Sundular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) tarafından hazırlanan rapor, yaş meyve ve sebze ticaretine yönelik mevcut sorunlar ve çözüm önerilerini içeriyor. Rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sunularak hal yasasında gerekli revizyon talepleri iletildi.

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) tarafından hazırlanan "Yaş Meyve Sebze Piyasası ve Hal Mevzuatı: Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sunuldu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, beraberindeki heyetle birlikte Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı makamında ziyaret etti. Heyette; ATAK İcra Kurulu Üyeleri Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ve ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant yer aldı.

Hal yasasında revizyon talebi

Görüşmede, yaş meyve ve sebze ticaretinin mevcut durumu, sektörün karşılaştığı yapısal sorunlar ve hal yasasında yapılması gereken değişiklikler ele alındı. Saha tecrübesi ve paydaş görüşleri doğrultusunda hazırlanan rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'a sunularak, çözüm önerileri detaylı biçimde aktarıldı.

Amaç: daha şeffaf ve etkin bir ticaret sistemi

ATAK Başkanı Ali Çandır, söz konusu raporun sektör temsilcilerinin görüşleriyle hazırlandığını belirterek, "Amacımız, hal yasasına katkı sunmak ve tarımsal ticaretin daha şeffaf, verimli ve etkin işlemesini sağlamak. Bu doğrultuda hazırladığımız çalışmayı Ticaret Bakanlığımızla paylaştık. İlgisi ve desteği için Sayın Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rapor, düzenlemelere katkı sunacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise ziyaretlerinden dolayı ATAK heyetine teşekkür ederek, raporun önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Gürcan, sektörün ihtiyaçlarını içeren bu tür çalışmaları dikkate aldıklarını ve yapılacak düzenlemelere katkı sunacağını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum

77 canı ölüme terk eden müdürden şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

"İsrail" tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.