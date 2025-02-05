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Antalya'nın Tarım İhracatı Artarken, Sanayi ve Madencilikte Düşüş Yaşandı

Antalya'nın Tarım İhracatı Artarken, Sanayi ve Madencilikte Düşüş Yaşandı
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Antalya'nın ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 azalarak 181,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım ihracatı %5,4 artışla 119 milyon dolara yükseldi. Yaş meyve sebze ihracatı %2,8, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise %13,3 arttı. Ancak sanayi ve madencilik sektörlerinde düşüş yaşandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ocak ayı ihracat verilerine göre Antalya'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 181,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, tarım ihracatının ise yüzde 5,4 artışla 119 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

2025 Ocak ayı ihracat verilerine göre Antalya'nın yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 75,3 milyon dolara ulaştı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise yüzde 13,3 artış göstererek, 6,7 milyon dolar seviyesine çıktı. Verileri değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Çandır, Antalya'nın tarım ihracatındaki performansını Türkiye geneli ile kıyaslayarak, "Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 3,4 azalırken, Antalya'da yüzde 2,8 arttı. Türkiye genelinde süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 31,4 artarken, Antalya'da yüzde 13,3 arttı. Türkiye'nin toplam tarım ve gıda ihracatı yüzde 2,4 azalırken, Antalya'da yüzde 5,4 artış yaşandı" dedi.

Sanayi ve madencilik ihracatında düşüş

Antalya'da sanayi sektörünün ihracatı yüzde 4,8 düşüşle 38,7 milyon dolara, madencilik ihracatı ise yüzde 23,4 düşüşle 23,2 milyon dolara geriledi. Türkiye genelinde sanayi ihracatı yüzde 9,8 artarken, Antalya'da yüzde 4,8 azaldı. Madencilik sektörü de Türkiye'de yüzde 2,8 artış kaydederken, Antalya'da yüzde 23,4 düşüş yaşandı.

Ocak ayı verilerini geçen aya göre değerlendiren Çandır, "Antalya'nın toplam ihracatı yüzde 10,7 düşerken, tarım ihracatı yüzde 5,3 arttı. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 9,1 artarken, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 90,5 artış gösterdi. Sanayi ihracatı yüzde 33,9, madencilik ihracatı ise yüzde 26,2 oranında azaldı" dedi.

Antalya'nın Türkiye içindeki payı

Antalya, Türkiye'nin toplam tarım ihracatının yüzde 3,9'unu, yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21,3'ünü, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının ise yüzde 36,4'ünü gerçekleştirdi. Çandır, Antalya'da tarımın toplam ihracattaki payının yüzde 5 artarak yüzde 66'ya yükseldiğini, sanayinin payının yüzde 1 azalarak yüzde 21'e, madenciliğin payının iyüzde 3 azalarak yüzde 13'e düştüğünü belirtti. Çandır, ihracata katkı sağlayan üreticilere, tüccarlara ve ihracatçılara teşekkür ederek, Antalya'nın tarım sektöründe Türkiye geneline kıyasla güçlü bir büyüme sergilediğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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