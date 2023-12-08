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Antalya Lokantası, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Hizmete Açıldı

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yeni bütçe içi işletmesi 'Antalya Lokantası' hizmete açıldı. Antalya Lokantası, kentin coğrafi tescilli lezzetlerinin yer aldığı geniş menüsüyle dikkat çekiyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yeni bütçe içi işletmesi ' Antalya Lokantası' hizmete açıldı. Antalya Lokantası, kentin coğrafi tescilli lezzetlerinin yer aldığı geniş menüsüyle dikkat çekiyor.

Antalya'da yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandında yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları, birer belediye işletmesi olan kafe ve plajlarıyla yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, Antalya Lokantası adıyla bir işletme daha açarak sosyal yaşam alanlarını genişletiyor.

Falez bandında 25 dönümlük alanda kurulu Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Antalya Lokantası aynı anda 80 kişiye kadar hizmet veriyor. Şık dekorasyon ve aydınlatmalarıyla dikkat çeken lokantada yöresel ürünler, Antalya'da kadın kooperatiflerince hazırlanıyor. Her gün saat 09.00 - 24.00 saatleri arasında açık olan işletme, kahvaltıdan akşam yemeğine uygun fiyatlarla hizmet sunuyor.

Lokantanın menüsünde ise Antalya'nın coğrafi tescilli lezzetleri de bulunuyor. Antalya usulü piyaz, Muratpaşa Belediyesi'nin tescil ettirdiği tarihi 1950'li yıllara uzanan, terbiyesiyle ünü sınırları aşan ve yöreye özgü 'koşma' simidiyle servis edilen Paça Çorbası, Alanya'nın Hülüklü Çorbası ve kabak tatlısı lokantanın menüsünde yer alıyor. Bunun yanı sıra mezeleri, ana yemekleri, atıştırmalık ve içecekleriyle geniş bir menüye sahip lokantada ev yapımı mantı, erişte gibi yöresel kooperatif ürünleri de seçenek olarak sunuluyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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