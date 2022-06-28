Antalya'da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam yapılarak taksimetre açılışı 10 TL, kilometre ücreti 12 TL, saat ücreti 39 TL, birim metre (100 metre) 1.20 TL, birim zamanı (1dk) 0.65 TL kısa mesafe ücreti ise 25.00 TL oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün topladı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepleri görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Toplantıda geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan zammın ardından bugün de taksimetre ücretlerine zam yapıldı.

Taksimetre açılışı 10 TL

Yeni zamla birlikte taksimetre açılışı 10 TL, kilometre ücreti 12 TL, saat ücreti 39 TL, birim metre (100 m) 1.20 TL, birim zamanı (1dk) 0.65 TL kısa mesafe ücreti ise 25.00 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında yapılan zamla, taksimetre açılış 8.00 TL, kilometre ücreti 9.00 TL, saat ücreti 30.00 TL, birim metre (100m) 0.90 TL, birim zamanı (1dk) 0.50 TL, kısa mesafe ücreti (indi-bindi) 20.00 TL'ye çıkarılmıştı.

"Antalya halkından da özür dileyerek bu zammı uygulamak zorundayız"

Zam kararını değerlendiren Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, "Şuan için zam yeterli. Yakıt fiyatları artmasa biz zam istemeyiz. Diğer giderlerimiz de arttı. Mecbur kaldık. Zam almak çözüm değil. Esnafımızı da düşünüyoruz. Yarın sabah saatlerinden itibaren uygulanacak. Antalya halkında da özür dileyerek bu zammı uygulamak zorundayız" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi