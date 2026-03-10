Antalya'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

Antalya'da vatandaşların ramazan ayında mağduriyet yaşamaması için fiyat denetimlerine devam ediliyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki bir zincir markette yapılan denetim sırasında açıklamada bulundu.

Ramazan ayında denetimlerin artırıldığını belirten Özşahan, temel gıda ürünleri başta olmak üzere kafe, restoran ve fırınlarda da kontroller yapıldığını söyledi.

Özşahan, denetimlerde işletmelerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, kasa ile raf fiyatlarının uyumlu olup olmadığı ve işletmelerde menülerin yer alıp almadığının incelendiğini ifade etti.

Son dönemde ciddi bir fiyat artışı gözlenmediğini dile getiren Özşahan, "Enflasyon düştükçe fiyat artışına da yansıyor. Kontrollerimizi sürdürüyoruz, büyük bir artış görünmüyor." dedi.

Fırsatçılık ve stokçulukla mücadele kapsamında marketlerde üçer aylık geriye dönük fiyat listelerini de incelediklerini belirten Özşahan, elde edilen verilerin Ticaret Bakanlığına gönderildiğini ve değerlendirmelerin Haksız Fiyat Artışı Kurulu tarafından yapıldığını dile getirdi.

Özşahan, kent genelindeki denetimlere ilişkin, "Toplamda 7 bin 950 firma, 1 milyon 530 bin ürün denetlenmiş, 364 firma ile 1199 üründe aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda 4 milyon 800 bin liraya yakın idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.

Haksız fiyat artışı için 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar, stokçuluk faaliyetleri için ise 1 milyon 806 bin 177 liradan 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar idari para cezası uygulandığını belirten Özşahan, fiyat etiketi ihlallerinde ise her bir aykırılık için 3 bin 973 lira ceza kesildiğini söyledi.

Özşahan, vatandaşların, karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulamasının yanı sıra "Alo 175 Tüketici Hattı", CİMER, Ticaret İl Müdürlüğünün internet sitesi ve e-posta adresi üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.