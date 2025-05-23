Antalya'da 6. Sebze ve Meyve Fuarı Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Antalya'da 6. Sebze ve Meyve Fuarı Ekonomiye Katkı Sağlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Anfaş Fresh Antalya Fuarı'nın bölge ekonomisine katkıları ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi verildi. ATSO ve BAİB başkanları, fuarın önemini vurgulayarak katılım çağrısında bulundu.

Antalya, 18-20 Eylül tarihlerinde Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 6. Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Anfaş Fresh Antalya) ile bölge ekonomisine güç katmaya hazırlanıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, fuarın Antalya markasını üst seviyelere taşıyacak önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, "Tüm üyelerimizin ve diğer kuruluşlarımızın bu fuara katılmasını bekliyoruz. Antalya markasını daha da güçlendirmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da fuarın bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Anfaş Fresh Antalya Fuarı, bölge üreticilerine ve yaş sebze-meyve ihracatçılarına önemli katkılar sunacak. Tüm üyelerimizi bu fuarda görmek istiyoruz. Bölgemize ciddi ekonomik faydalar sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Her iki başkan, fuarın bölge ekonomisini canlandırması ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş fırsatları oluşturması beklentisini dile getirdi. Anfaş Fresh Antalya, sektördeki yenilikleri sergilemek ve ihracatı artırmak için önemli bir fırsat olarak görülüyor - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu

Kazdıkları kuyu mezarları oldu
5.000 yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.