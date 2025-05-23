Antalya'da 6. Sebze ve Meyve Fuarı Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Antalya, 18-20 Eylül tarihlerinde Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 6. Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Anfaş Fresh Antalya) ile bölge ekonomisine güç katmaya hazırlanıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, fuarın Antalya markasını üst seviyelere taşıyacak önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, "Tüm üyelerimizin ve diğer kuruluşlarımızın bu fuara katılmasını bekliyoruz. Antalya markasını daha da güçlendirmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da fuarın bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Anfaş Fresh Antalya Fuarı, bölge üreticilerine ve yaş sebze-meyve ihracatçılarına önemli katkılar sunacak. Tüm üyelerimizi bu fuarda görmek istiyoruz. Bölgemize ciddi ekonomik faydalar sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Her iki başkan, fuarın bölge ekonomisini canlandırması ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş fırsatları oluşturması beklentisini dile getirdi. Anfaş Fresh Antalya, sektördeki yenilikleri sergilemek ve ihracatı artırmak için önemli bir fırsat olarak görülüyor - ANTALYA