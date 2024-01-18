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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ovacık Mahallesi'ni suyla buluşturdu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde yıllardır süren içme suyu sorununu güneş enerjisi sistemiyle çözdü. Kovayla kuyulardan su çeken Ovacık sakinleri artık suya kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuz mahalleleri suyla buluşturuyor. Elmalı merkeze 51 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilçenin en yüksek rakımlı mahallesi olan Ovacık'ın yıllardan bu yana süren içme suyu hasreti, bölgeye yapılan güneş enerjisi sistemi ile son buldu. Kovayla kuyulardan su çeken Ovacık sakinleri yıllardır özlemini çektiği suya kavuştu.

Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesine hizmet eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Ovacık Mahallesi'ni de unutmadı. 1964 yılında Akarca mevkiindeki kaynak suyunu kazmayla kürekle açtıkları hatta boru döşeyip mahalleye getiren Ovacık sakinleri kaynak suyunun azalmasıyla susuzluk çekmeye başladı. Susuzluk çektiklerini her fırsatta dile getiren Ovacık halkının sesine Başkan Muhittin Böcek yanıt verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla bölgenin su sorunu çözüldü.

"GES ile enerji bedeli ödenmiyor"

Ovacık Mahallesi'ni suya kavuşturmak için yapılan çalışmaları anlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Elmalı Şube Müdürü Bilal Bayram, Elmalı'ya 51 kilometre uzaklıkta bulunan ve en yüksek rakımlı mahalle olan Ovacık'a 7 kilometre mesafede bulunan Çukurkuyu mevkiine güneş enerjisi sistemi (GES) kurulduğunu söyledi. GES'in bulunduğu alandan 7 kilometrelik hat döşenerek Ovacık Mahallesi'ne su basıldığını söyleyen Bayram, "Ovacık Mahallesi'nde kış aylarında 10-15 kişi kalır. Yaz aylarında ise bu rakam 700'ü bulur. Yaz aylarında susuzluk çekiyorlardı. Mevcut cazibeli ana kaynağın suyu yetersiz olduğu için Çukurkuyu denilen mevkiye GES kurduk. Her bir 45'er volt enerji üreten 24 adet panelden oluşuyor. 2,2 kilowattlık çevirici ile 3 beygir gücünde dalgıç motoru çalıştırarak su basıyoruz. Toplamda 6 bin 200 kilowatt enerji elde ediyoruz. Bu sayede elektrik parası ödememiş oluyoruz. Böylece vatandaşa daha fazla hizmet edebilecek kadar tasarrufumuz oluyor" dedi.

Çukurkuyu'dan su geldi

Ovacık sakinlerinden Ali Çetin de mahallenin uzun süredir susuzluk çektiğini belirterek, "Eskiden atalarımızın getirdiği su vardı onunla idare ediyorduk. Sonra o su yetmemeye başladı. Yaz aylarında su deposunu kapatıyorduk. Su dolsun diye bekliyorduk sonra açıyorduk. Biraz akıyordu herkes kabını kacağını doldurup onunla idare ediyordu ama şimdi Çukurkuyu'dan suyumuz geldi" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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