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Antalya'da buğday hasadı mesaisi başladı

Antalya'da buğday hasadı mesaisi başladı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yağışlar nedeniyle 10 gün gecikmeli başlayan buğday hasadı, 15 bin dekar alanda biçerdöverlerle sürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri denetim ve bilgilendirme yaparken, üreticiler alım fiyatlarının yüksek olmasını bekliyor.

Antalya'da tarımın yoğun olduğu Aksu ilçesinde buğday hasadı başladı.

İlkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 gün geciken hasat sezonunda, 15 bin dekarlık alanda ekilen buğdaylar biçerdöverlerle tarlalardan toplanıyor.

Örtü altı sebze ve meyve üretimiyle tanınan ilçede, tahıl üretimi de ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giren biçerdöverler, olgunlaşan başakları hasat ederken, üreticiler de yoğun mesai harcıyor. Hasat edilen ürünler kamyonlarla depolara taşınıyor.

Hasadın başlamasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Teknik personel, biçerdöverlerde dane kaybını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirirken, operatörler ve üreticilere de bilgilendirmelerde bulunuyor. Ekipler ayrıca ürün kalitesini olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararları da yerinde inceliyor.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 15 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını belirterek, yağışlar nedeniyle hasadın geciktiğini söyledi.

Hasadın yaklaşık 10 gün süreceğini ifade eden Boğatemur, "Aksu'da ağırlıklı olarak örtü altında birçok ürün yetiştiriliyor ancak buğday üretimiyle de milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanındayız. Teknik ekiplerimiz biçerdöverlerde tane dökümü olup olmadığını kontrol ediyor, üreticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Ayrıca buğdaylarda kalite kaybına neden olabilecek kararma gibi durumları da takip ediyoruz." dedi.

Dekar başına ortalama 300-350 kilogram verim alındığını kaydeden Boğatemur, üreticilere rutubetli ürün hasadı yapmamaları ve anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Üretici Şükrü Koray Tunç da hasat çalışmalarının başladığını belirterek, alım fiyatlarının biraz daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Kasım ayında ekim yaptıklarını anlatan Tunç, "Hasadımız başladı ve yaklaşık 10 gün daha devam edecek." diye konuştu.

Aksu'da hasadın tamamlanmasının ardından ürünler depolara alınacak.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün
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