Haberler

Antalya bu yıl 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırlayarak turizmde rekor kırdığını açıkladı. Ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025'i de turizm rekoruyla kapattığını belirterek, kente yıl boyunca gelen ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağlayarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle, Antalya turizmde güçlü konumunu 2025'te de korudu."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Ekonomi
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama