Anonsla işçi arayan ilçeye yeni sanayi sitesi

İşsizlik sorununu çözen ve anonsla işçi arayan Samsun'un Kavak ilçesinde yeni sanayi sitesinin temeli törenle atıldı. Törende ayrıca 750 milyon TL'lik yol, su ve altyapı yatırımlarının açılışı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak ilçesine yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi'nin temel atma merasimi ve yol, su altyapı yatırımları hizmete alma töreni gerçekleştirildi.

"Samimiyet ve bereket var"

Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bugün Kavak'ta gördüğümüz manzarada samimiyet var, bereket var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Saygı değer Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Kavak ilçesinde altyapıdan üstyapıya büyük hizmetler yapılmaktadır. Kavak Küçük Sanayi Sitesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Bölge Adli Tıp temeli atılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Büyükşehir Belediyemizin borçluluk oranı ise yüzde 30. Avrupa'nın borçluluk oranı biliyorsunuz yüzde 90'larda. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 30. Avrupa'dan bile iyisiniz siz. Borcunun gelire oranı yüzde 30 olunca çok daha büyük bir kısmını yatırıma aktarabiliyor. Ayrıca Aralık ayı içerisinde Bölge Adli Tıp Samsun'da olacak. Onun temelini atacağız. İnşaatı 2-2,5 yıl sürebilir. O hizmete alınana kadar Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 70 milyonluk bir yatırımla çelik konstrüksiyondan bir yer yapıyor bize. Şubatta bitirilecek. Büyükşehir Belediyemiz telim eder etmez hemen faaliyete geçirilecek. Ana bina yapılana kadar Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yerlerde vatandaşlarımız bu hizmeti almaya başlayacaklar" diye konuştu.

"Kavak ilçesini merkez ilçe statüsüne dahil ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kavak-Samsun yolunu 3 şeride çıkardık. Kavak ilçesini merkez ilçe statüsüne dahil ediyoruz. Kavak'ta kanalizasyon ve altyapıyı bitirdik. İçme suyu konusunda 1-2 mahalle kaldı, o da bitiyor. 5,5 kilometre kanalizasyon yaptık. 2,5 kilometre yağmur suyu, 190 kilometre de içme suyu hattı yaptık. Buradan neredeyse Sungurlu'ya kadar içme suyu hattı yaptık. Yeni 27 adet içme suyu deposu yaptık. 9 adet terfi merkezi yaptık. Kavak İleri Biyolojik Arıtma Tesisi bitti. Kavak'ta artık sulara arıtılarak veriliyor. 6,5 metreden dar yaptığımız yol yoktur. Yapılacak olan birkaç tane yolu da seneye tamamlayacağız. 283 kilometre sathi kaplama, 21 kilometre beton yol, BSK kaplama 7,5 kilometre, 25 kilometre yol genişleme çalışması yaptık. Bekdemir Konkasör Tesisi kurduk. Sanayiciler artık Kavak-Samsun ayrımı yapmamaya başladı. OSB 2. Etap da dolmak üzeredir. Bu sanayi şehrine destek olacak küçük sanayi sitesi yıllardır beridir ihtiyaçtı. Samsun en modern sanayi sitelerinden bir tanesini hem de anayola cephe olan inşaatı tamamlayarak sanayi esnafımızın hizmetine sunacağız. Samsun'dan Kavak ilçesine geri dönüş başladı. Bu ilçede hoparlör ile işçi arıyorlar. Seçim zamanı verdiğimiz bütün sözleri tamamlamayı Rabbim bize nasip etti" dedi.

"Kavak'ta tarihi gün"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak tarihi günlerden bir tanesini yaşıyor. Organize Sanayi Bölgemiz çok ciddi atılım içerisindedir. Bugün 41 tane fabrikamız orada faaliyet gösteriyor. 4. etapla ilgili çalışmalara başlıyoruz. 35-40 yıldan beridir beklenen bu küçük sanayi sıkıntısını Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde temellerini atarak çözmüş oluyoruz. Özellikle son 4,5 yıl içerisinde Kavak'ta doğalgaz ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Bütün mahallerimiz doğalgaza kavuştu. Kavak Devlet Hastanesi'ni hizmete açtık. Dere ıslah çalışmaları bitirdik. 2 bin kişilik cezaevini hizmete açtık. Yeni 350 kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) yurdunu hizmete açtık. OSB ile ilgili 3.ve 4. etap çalışmalarımız son hız devam ediyor. Hanımlar Lokalimizi kazandırdık. Kadınlar Kooperatifi Tesisimizi açtık. Mahalle içi parklar yaptık. Şehir içerisinde 500 bin metrekare parke ve yol çalışması yaptık" şeklinde konuştu.

Törende AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dua edildi ve butona basılarak Kavak Küçük Sanayi Sitesi'nin temelleri atıldı.

Kavak yatırımları

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kavak ilçesinde 4,5 yılda 91 mahallede 283 bin metre sathi kaplama, 21 bin metre beton yol ve 7 bin metre sıcak asfalt olmak üzere toplam 311 bin metre yol çalışması gerçekleştirildi. 25 bin metre yol genişletme çalışması yapılarak vatandaşlara geniş, konforlu, güvenli ve ömürlük yollar inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından ise ilçede 4,5 yılda 5 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 2 bin 500 metre yağmursuyu hattı döşendi. Günlük 6 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip Kavak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ilçeye kazandırıldı. 40 mahallenin içme suyu problemi ortadan kaldırıldı. Bu kapsamda 190 bin metre içme suyu boru hattı döşendi. 27 adet içme suyu deposu, 4 adet sondaj kuyusu ve 9 adet terfi merkezi yapıldı. Kavak İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi artırılarak 2 katına çıkarıldı.

50 dükkan yer alacak

İnşa edilecek Kavak Küçük Sanayi Sitesi ise yaklaşık 26 bin 300 metrekare alan içerisinde 50 adet dükkandan oluşacak. Toplam inşaat alanı yaklaşık 7 bin 75 metrekare olacak projede dükkanlar 1 kat olmakla beraber içerisinde birde ofis ve wc kısımlarının bulunduğu 1 adet asma kat yer alacak. 1 dükkan zemin kat 127 metrekare, asma kat 27 metrekare olmak üzere toplam 154 metrekare alana sahip olacak. - SAMSUN