Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kamuoyunda "Daltonlar" ve "Baygaralar" olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli hedef alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 11-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalandı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanırken suça sürüklenen çocukların da içinde bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı