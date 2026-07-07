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Anıza ayçiçeği ekimi yapan çiftçi kazanıyor

Anıza ayçiçeği ekimi yapan çiftçi kazanıyor
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uygulanan anıza ekim yöntemi, çiftçilere işçilik, mazot ve gübre maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayarak ekonomik kazancı artırıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anıza ekim yöntemi, çiftçiye ekonomik kazancın yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hibeli olarak dağıtılan tohumlarla ekimi yapılan anıza ekim ayçiçeği parsellerinde incelemelerde bulundu. Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nde çiftçi İbrahim Olgun'a ait ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen incelemede, ürünün gelişim süreci yerinde değerlendirildi. Toplam 130 dekarlık alana sahip parselde ayçiçeği ekiminin 17 Nisan 2026 tarihinde doğrudan anıza ekim yöntemiyle yapıldığı belirtildi.

İncelemeler sırasında üretici İbrahim Olgun, doğrudan anıza ekim yönteminden memnun olduğunu ifade ederek, bu yöntem sayesinde işçilik, mazot ve gübre maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağladığını, bu nedenle üretimin ekonomik açıdan daha karlı hale geldiğini dile getirdi.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ise anıza ekim yönteminin hem üretim maliyetlerini düşürmesi hem de toprağın korunmasına katkı sağlaması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticiye bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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