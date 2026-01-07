Haberler

Eker, fonksiyonel ve yenilikçi ürünleriyle Anfaş FoodProduct Fuarı'nda

Eker Süt Ürünleri, 32. Anfaş FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda hem mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendiriyor hem de yeni iş birlikleri için zemin hazırlıyor. Fuarda geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken marka, ziyaretçilere ürünlerini deneyimleme imkanı sunuyor.

Gıda ve içecek sektörünün prestijli buluşmalarından biri olan Anfaş FoodProduct-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, bu yıl 32'nci kez kapılarını açtı. Eker Süt Ürünleri, 9 Ocak'a kadar Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyonda, mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Eker Süt Ürünler, Anfaş FoodProduct 2026'da yerini aldı. Fuarda şirket; klasik lezzetlerinin yanı sıra, fonksiyonel fayda sunan yeni ürün çeşitlerini de ziyaretçilerle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken marka; sevilen ayranları, farklı yoğurt çeşitleri, sütlü tatlıları, kahvaltılık ürünleri, probiyotik yoğurt ve diğer ürünlerini fuarda sergiliyor.

Fuar boyunca katılımcılar, markanın ürünlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulurken; ürünlerin içerikleri, üretim süreçleri ve kalite standartları hakkında marka temsilcilerinden bire bir bilgi alabiliyor. Marka, bu önemli organizasyonda sektörün bugününü ve yarınını birlikte değerlendirmeyi, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve kalite odaklı yaklaşımını paylaşmayı hedefliyor.

06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen 32'nci Anfaş FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın, yurt içinden 70 ilden ve yurt dışından 50'yi aşkın ülkeden 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile 300'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor. Gıda dünyasının nabzının attığı bu buluşmada marka, tüm ziyaretçileri standına bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
