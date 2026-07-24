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Andırın'da 3 yılda 2 bin 380 kestane ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu

Andırın'da 3 yılda 2 bin 380 kestane ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, gelir getirici tür ağaçlandırma kapsamında son 3 yılda 2 bin 380 adet kestane ve ıhlamur fidanı dikildi. Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu sahalarda incelemelerde bulunurken, çalışmalarla hem orman varlığının güçlendirilmesi hem de bölge halkına ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son 3 yılda toplam 2 bin 380 adet kestane ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akifiye Orman İşletme Şefliği sınırlarında 2023 yılında 3,6 hektarlık alana 880 adet kestane, 2026 yılında ise 8 hektarlık alana bin 500 adet ıhlamur fidanı dikildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulunarak Andırın Orman İşletme Müdürü İbrahim Şahanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orman varlığının güçlendirilmesinin yanı sıra bölge halkına ekonomik katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarla, uzun vadede sürdürülebilir gelir kaynaklarının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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