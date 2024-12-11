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Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı

Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
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Kripto piyasasının en büyük memecoini Dogecoin, 11 Aralık'ta 0,36 dolardan 0,40 dolara yükseldi. Bu toparlanma, Bitcoin (BTC) fiyatının 98.500 dolara ulaşmasıyla ivme kazandı.

Kripto para piyasasındaki son satış dalgasının ardından Dogecoin (DOGE) toparlanmaya başladı. Önde gelen analistler, memecoinin fiyatının önümüzdeki dönemde 3 dolara, elverişli piyasa koşullarında ise 18 dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor.

Dogecoin İçin Yeni Dedef 18 Dolar Seviyesi

Dogecoin, teknik göstergelerde güçlü bir performans sergiliyor. Kripto para birimi, 50 haftalık ve 200 haftalık hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan 0,4843 dolar, önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Popüler kripto analisti Scofield, 80.000'den fazla takipçisiyle paylaştığı analizde önemli bir ralli öncesinde son alım fırsatının yakalandığını belirtti. Analist Ali Martinez ise bu boğa döngüsünde DOGE fiyatının 3 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Dogecoin için iki önemli itici güç öne çıkıyor. Gelecek Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikaları ve olası spot DOGE ETF onayı DOGE fiyatı için belirleyici iki ana kriterler arasında yer alacak. Bu gelişmeler, Ocak-Mayıs 2021 döneminde yüzde 27.300'lük rekor getiri sağlayan DOGE için yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabilir.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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