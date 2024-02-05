Amik Ovası, depremin ardından tarım üretimine hazırlanıyor

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Hatay'ın tarım üreticisine ev sahipliği yapan bereketli yerlerinden Amik Ovası, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında 2024'ün ilk hasadına hazırlanıyor.

Amik Ovası'ndaki üretim alanlarında lahana, bakla, domates, çilek gibi ürünlerin bakımını yapan çiftçiler, yakın zamanda aralarında salatalık, kabak ve patlıcanın da olduğu sebzelerin ekimini gerçekleştirecek.

Uzun yıllardır Amik Ovası'nda tarımsal üretim yapan Turgay Akkaya, AA muhabirine, deprem öncesinde olduğu gibi çiftçiliği ve üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Akkaya, deprem sonrasında yaşadıklarını anlatırken "Deprem bizi geriye attı, yordu, üzdü. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu kapsamda Amik Ovası'nda domates, salatalık, kabak, çilek, buğday gibi çok sayıda sebze ve tahılı yetiştirdiklerini belirten Akkaya, depremin ardından yardımseverlerin destekleriyle karşılaştıklarını dile getirdi. Akkaya, "Ürünlerimizi aldılar, bazı kuruluşlara hibe ettiler. Bizi de ayakta tutmaya çalıştılar. Böylece bir yılımızı doldurduk." diye konuştu.

Bu destekler sayesinde geçen yıl tarladaki ürünleri bir şekilde tüketebildiklerini vurgulayan Akkaya, bu yıl da sıkıntılar çektiklerini ancak geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduklarını bildirdi.

Akkaya, ürünlerini satarken yaşadığı sıkıntılara değinerek, bölgede yetişen ürünler varken sebze haline diğer illerden aynı ürünlerin gelmesinin kendilerini zorladığını söyledi. Sebze halinin küçük olduğunu belirten Akkaya, "Tüketim az olduğu için biz mallarımızı satamazken tüccarlar Adana'dan, Mersin'den mal getirip sebzelerini indirdikleri zaman çok zorlanıyoruz, sıkıntı çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yılki hasat için hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Akkaya, gübreleme ve kazma gibi işlemleri gerçekleştirdiklerini, hasadın da mart sonu veya nisan başı gibi başlayacağını kaydetti.

"Üretmek bizim için ama zorlanıyoruz"

Çiftçilerin üretime yönelik yaşadığı sorunları anlatan Akkaya, en önemli sıkıntılarının işçi azlığı olduğunu söyledi. Akkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Eleman bulamıyoruz. Gübresiymiş, ilacıymış, elektrikmiş, bizim belimizi büken bunlar. Gübreyi temin edemiyoruz, tüccarların elinde. Bizi zorluyorlar. Bunun önüne geçilsin. Üretmek bizim işimiz ama bu konuda çok zorlanıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından bu tür destekleri bekliyoruz."

Geçen yıl olduğunu gibi bu yıl da sera malzemelerine ulaşmakta zaman zaman zorlandıklarını vurgulayan Akkaya, "Mart ayında bölgede fırtınalar başlıyor. Yine korkulu rüyamız. İnşallah sıkıntı çekmeyiz geçen sene gibi." dedi.

Turgay Akkaya, depremin ardından Amik Ovası'ndaki bazı üreticilerin üretimden çekildiğini, bazı üretim alanlarının da el değiştirdiğini bildirdi.

Akkaya, tüm bu zorluklara rağmen üretmeye ve çiftçi kalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.