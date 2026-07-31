Ambarlı Limanı'nda 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda 3 ton 'pregabalin' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli olarak değerlendirildi. Gerçekleştirilen detaylı aramalarda, konteyner içerisinde bulunan ticari eşyaların arasına gizlenmiş toz formundaki maddeler tespit edildi. Söz konusu maddelerin Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizleri neticesinde 'pregabalin' cinsi uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el konulurken, ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı