Amazon, North Carolina'ya 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Amazon, North Carolina'ya 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
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Amazon, North Carolina'da bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım, 500 yeni yüksek vasıflı istihdam yaratacak ve eyaletin inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirecek.

NEW Amazon, ABD'nin North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerini desteklemek üzere veri merkezi altyapısını genişletmek için North Carolina'da tahmini 10 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımın en az 500 yeni yüksek vasıflı istihdam yaratmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ayrıca Amazon Web Services (AWS) veri merkezi tedarik zincirinde binlerce istihdamın da desteklenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bu yatırımın, North Carolina'yı bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceğine vurgu yapılarak, Amazon'un eyalete 2010'dan bu yana 12 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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