Amazon 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu

ABD'li e-ticaret devi Amazon, değer kaybında rekor kırdı. Haziran 2021'den beri 1 trilyon dolar değer kaybeden Amazon, bu alanda ilk şirket olarak tarihe geçti. Öte yandan ABD'nin en büyük beş şirketinin geçen yıldan bu yana değer kaybı 4 trilyon dolara yaklaştı.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolar şirket değerini geçen ilk şirketlerden biri olmuştu. Haziran 2021 itibarıylaşirket değeri 1 trilyon 882 milyar dolara çıkan şirket o tarihten itibaren çöküşe geçti.

1TRİLYON DOLARDAN FAZLA DEĞER KAYBI

2021'den bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşayan Amazon bu alanda ilk şirket olarak tarihe geçti. Jeff Bezos'un kurduğu şirket değer kaybı sıralamasında 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket oldu. Şirketin bugünkü değeri 878 milyar dolar olarak açıklandı.

APPLE VE FACEBOOK DA ERİYOR

Amazon'un yanı sıra ABD borsasında geçen yıldan bu yana birçok şirketin değer kaybettiği görüldü. Microsoft benzer bir sürede 900 milyar dolar değer kaybı yaşamış, onu Apple ve Facebook takip etmişti.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLIYOR

Amazon'un son çeyrekte gelirleri beklentileri karşılayamamıştı. Şirketin yatırımcıları bu durumdan memnun olmayınca Amazon'un değer kaybı diğerlerini aştı. Yaşanan çöküş karşısında Amazon'un işten çıkarmaya başlayıp başlamayacağı bilinmiyor.