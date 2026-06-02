Amasya kirazı tezgahlarda: Fiyatı 50-100 TL arasında

Geçen yıl zirai don nedeniyle ürün vermeyen Amasya kirazı, bu yıl yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Kirazın kilosu kalitesine göre 50-100 TL arasında satılıyor. Asıl hasadın ise 10 gün içinde başlaması bekleniyor.

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ağaçlarda ürün vermeyen Amasya kirazı, bu yıl yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Yaz aylarının sevilen meyveleri arasında bulunan kiraz, kentte kalitesine göre değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Amasya'da uzun yıllardır manav işletmeciliği yapan Atakan Gül, erkenci kiraz hasadının başladığını belirterek, ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Gül, "Bu yıl erkenci kirazın üretimine başlandı. Fiyatları uygun tutarak ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Bizim işletmemizde kirazın kilosu 50 TL ile 100 TL arasında satılıyor" dedi.

Öte yandan kentte 60 yılı aşkın süredir yarışmaları düzenlenen, coğrafi işaret tesciline sahip Amasya kirazında asıl hasadın ise yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
