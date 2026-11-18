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Amasya'da kırsal kalkınma yatırımları programının 17. etabı kapsamında yatırım yapmaya hak kazanan üreticilerle 68 proje için hibe sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı program kapsamında 7 büyükbaş besi tesisine 113,4 milyon TL hibe, 61 makine-ekipman projesine 47,7 milyon TL hibe desteğinin sağlanacağı 68 proje için Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde toplantı düzenlendi.

Yapılan açıklamada, "Akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, kırsal ekonomik altyapımızı güçlendirmek ve üreticimizin yanında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yatırımcılarımıza ve şehrimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı