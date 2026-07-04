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Amasya'da soğan bir bardak çaydan bile ucuz

Amasya'da soğan bir bardak çaydan bile ucuz
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Türkiye'nin en çok soğan üretilen ikinci şehri Amasya'da soğan tarlada 15-25 TL arasında satılıyor. Üreticiler, soğanın kafelerde satılan bir bardak çaydan bile ucuz olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya'da bu ürün tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Üreticiler, soğanın kafelerde satılan bir bardak çaydan bile ucuz olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır soğan üretimi ve satışı yapan Oğuz Çelik, "Soğanlarımız tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Bu yıl bahar yağışlarının etkisiyle hasat gecikti. Yeni ürün hasadıyla fiyatlar 15 içerisinde normal seyrine döner. Çiftçiyi ve tüketiciyi memnun edecek seviyeye gelir" dedi.

"Soğan bir bardak çaydan ucuz"

Soğanın halen en ucuz ürünler arasında olduğunu belirten Çelik, "Fiyatların abartılmasına gerek yok. Emeğin ve maliyetlerin görülmesi lazım. Soğan şu anda kafelerde satılan bir bardak çaydan ucuz. Sigaradan da ucuz. Bir kilo soğan dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor. Eskiden bir çuval soğan ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 10 çuvalla bile alınamıyor. O zaman soğan kımızı altın gibiydi" diye konuştu.

Önceki yıllara fiyatlardan memnun olduklarını anlatan Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Erkenci soğanda fiyatlar yüzümüzü güldürdü. Pazar ve marketlerdeki fiyatını da görüyoruz. Bir bardak çay kafelerde 40 TL'den satılıyor. Bir paket sigara 100 TL'den başlıyor. Bir kilo soğanın pazarda 40 TL'den satılmasının lafı ediliyor. Ama üretim artıyor. 15 güne kadar fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.

Soğana 'kırmızı altın' derlerdi

Soğanların ayırt edildiği depolarda çalışan tarım işçisi İnci Cingöz ise "Bu yıl soğanda yüzler gülüyor. İnşallah patateste de aynısı olur. Geçen yıla göre fiyatlar iyi. Suluova'da soğana 'kırmızı altın' derlerdi. İnşallah o günleri de tekrar görürüz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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